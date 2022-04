Fermato mentre cerca di spedire 3 pacchi con la droga, in casa quasi 2 kg di marijuana: un arresto a Monserrato

Ieri a Monserrato, a conclusione di una intensa attività investigativa, i carabinieri hanno tratto in arresto per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti un quarantanovenne di Selargius, di fatto domiciliato a Cagliari, disoccupato, già censito nella banca dati delle forze di polizia. L’uomo, dopo un mirato servizio di pedinamento è stato sottoposto a controllo mentre stava per inviare tre pacchi da un negozio di spedizioni di Cagliari. E’ stato così trovato in possesso di 340 grammi di marijuana e 68 di hashish, tutti nascosti all’interno dei pacchi. La successiva perquisizione personale e domiciliare ha consentito ai militari di rinvenire ancora nella sua disponibilità 1,8 kg di marijuana, parzialmente suddivisi in dosi, kg 2,11 di hashish, un bilancino di precisione, materiale vario per il taglio ed il confezionamento dello stupefacente. I materiali verranno inviati al RIS di Cagliari per le analisi chimico-tossicologiche di laboratorio. L’arrestato al termine della redazione degli atti inerenti a quanto compiuto e osservato dei Carabinieri, è stato trasferito presso la casa circondariale di Uta, in attesa dell’udienza di convalida che verrà fissata dall’autorità giudiziaria.