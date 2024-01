Ferito a coltellate la notte di Capodanno a Cagliari: Giacomo Mura è fuori pericolo

Giacomo Mura è fuori pericolo. Da ieri sera il ragazzo accoltellato la notte di Capodanno nella salita Santa Chiara è stato trasferito dal reparto di Rianimazione a quello di Chirurgia d’Urgenza del Brotzu.

Il giovane è cosciente ed è fuori pericolo. I carabinieri stanno setacciando le riprese della telecamere della zona per risalire all’aggressore. Il padre del giovane, Ignazio Mura, ha lanciato un appello sui social network: «Aiutateci a trovare l’aggressore, se qualcuno ha visto qualcosa, ho ha fatto dei video», è l’appello di Ignazio Mura, padre del ferito, «si rivolga agli inquirenti e fornisca il materiale, anche in via anonima. O li faccia circolare: dobbiamo capire chi ha accoltellato mio figlio. Parliamo di uno che la notte di Capodanno va in giro armato di coltello».

secondo le prime ricostruzioni, Giacomo Mura, avrebbe avuto un diverbio un altro giovane, per il lancio di alcuni petardi. Lo scontro da verbale è diventato fisico, fino alla coltellata che ha colpito il 21enne di Portoscuso.