Feriti a pistolettate a Uta, un 36enne rischia di perdere l’occhio destro: “Tutto il paese sconvolto”

Sono gravi le condizioni di salute di Daniel Pibiri, il 36enne di Uta rimasto ferito anche all’occhio destro da uno dei cinque colpi di pistola esplosi da un uomo col quale aveva avuto pochi minuti prima un’accesa discussione nel parco di S’Olivariu. Accanto a Pibiri c’era Luca Marongiu, 46enne di Decimoputzu: per lui ferite alle gambe e ricovero al Policlinico di Monserrato. Pibiri rischia di perdere l’occhio, la situazione è molto compromessa stando a quanto trapela da fonti mediche interne al Brotzu. I carabinieri, intanto, vanno avanti nelle ricerche dell’uomo che ha azionato più volte il grilletto: potrebbero rivelarsi fondamentali, in tal senso, sia alcuni testimoni sia le immagini delle telecamere di sorveglianza posizionate nell’area green, che si trova a pochi metri di distanza dalla sede del Comune.

Intanto, fa sentire la sua voce il sindaco di Uta, Giacomo Porcu: “La nostra comunità si è sempre contraddistinta per la sua serenità nel vivere e socializzare. Motivo per cui lo sgomento per questo fatto gravissimo è massimo, così come la volontà di tutti gli utesi di reagire mettendo in campo tutto l’impegno necessario a ribadire i sani valori che sono le fondamenta del nostro tessuto sociale. Il Comune manterrà, come giusto in queste circostanze, un profilo di massima discrezione vista la delicatezza dei tanti aspetti riguardanti l’accaduto, con doveroso rispetto delle Istituzioni e forze dell’ordine operative con grande professionalità”.