Femminicidio di Speranza Ponti, confermato l’ergastolo per il compagno 56enne di Assemini

Ergastolo, più 18 mesi di isolamento diurno, per Massimiliano Farci, il 56enne di Assemini che nel 2019 ha ucciso ad Alghero la sua compagna, Speranza Ponti: il corpo della donna era stato trovato a fine gennaio 2020 in un campo alla periferia della città. Farci è stato invece assolto per il furto dei cellulari della donna perchè non c’è mai stata una denuncia. Angelo Beccu, sostituto procuratore, aveva chiesto la convalida della sentenza, la pena massima, di primo grado. Farci è già in cella perchè sta scontando una condanna all’ergastolo per avere ucciso, nel 1999, l’imprenditore Renato Baldussi: dal 2017 era in semilibertà, pero, e aveva anche aperto un locale food proprio ad Alghero.

Farci si è sempre dichiarato innocente, raccontando di avere trovato Speranza Ponti morta impiccata con un lenzuolo in casa e di avere nascosto il corpo per paura di non essere creduto dalle forze dell’ordine.