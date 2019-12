Fedez, l’intervista choc: “Ho fatto degli esami, ho un rischio sclerosi multipla”. E’ la rivelazione del rapper in un’intervista rilasciata a Peter Gomez che andrà in onda stasera nel corso della trasmissione ‘La Confessione‘, sul canale Nove Federico Leonardo Lucia, classe 1989, noto al grande pubblico soprattutto con il suo nome d’arte, ha rivelato questa scoperta avvenuta in seguito ad un controllo medico. Il nostro giornale partner Quotidiano.net scrive: “Solitamente al centro dell’attenzione mediatica per le sue produzioni musicali, nonché per la vita patinata al fianco della moglie Chiara Ferragni – da entrambi ampiamente condivisa sui social – stavolta Fedez ha posto l’attenzione su una questione molto intima e delicata del suo privato. Senza nascondere quanto questo genere di consapevolezza abbia contribuito a importanti riflessioni e conseguenti cambiamenti per lui.

“Cosa farà in futuro?”, chiede Gomez. “Eh, bella domanda – risponde Fedez -. E’ successo un evento importante, difficile, che mi ha fatto capire le mie priorità. Durante una risonanza magnetica mi è stata trovata una cosa chiamata demielinizzazione nella testa, che è una piccola cicatrice bianca. Sono dovuto restare sotto controllo perché, clinicamente, quello che mi hanno riscontrato è una sindrome radiologicamente verificata, ovvero la demielinizzazione è quello che avviene quando hai la sclerosi multipla”.