Fedez lascia l’ospedale e torna a casa, Chiara Ferragni ai fans: “Vi leggo e vi sono grata”

Sono stati giorni difficili e di apprensione per Fedez, la sua famiglia e tutte le persone che lo seguono e gli vogliono bene. Lo scorso 28 settembre il rapper giudice di Xfactor è stato ricoverato d’urgenza all’Ospedale milanese Fatebenefratelli per due ulcere che gli hanno provocato un’emorragia interna, condizione che ha costretto i medici ad intervenire due volte, l’ultima domenica. A questi interventi sono seguito controlli e trasfusioni e in alcuni momenti si è tenuto il peggio. Ora il peggio sembra essere realmente passato e Fedez può tornare a casa. C’erano dubbi anche sulla sua partecipazione ai live di Xfactor che partiranno il prossimo 26 ottobre, proprio perché non si era ancora a conoscenza dell’esito del ricovero e quanto tempo avrebbe richiesto. Sempre, ovviamente, al suo fianco, la moglie Chiara Ferragni, chiusa da una settimana nel silenzio rotto solo da un breve messaggio social, “Vi leggo e vi sono grata”. Anche in questa occasione non sono mancate critiche e polemiche verso i Ferragnez, che i diretti interessati hanno, per ora, semplicemente ignorato. Da parte della coppia nessun comunicato ufficiale, che si presume arriverà nelle prossime ore.