Federico Deidda è il capolista della Lega a soli 22 anni: il più giovane capolista di tutti i partiti, alle elezioni amministrative di Cagliari.

Mi presento, mi chiamo Federico Deidda, studio giurisprudenza qua a Cagliari e ho deciso di candidarmi dopo 5 anni di militanza nella Lega, dopo 3 anni di studio presso la scuola di formazione politica del partito e dopo la mia recente esperienza da assistente parlamentare al parlamento europeo. Ho l’onere ma soprattutto l’onore di essere il più giovane capolista di tutti i partiti ma soprattutto il capolista della lista Lega-Anima di Sardegna- PLI a soli 22 anni. La città ha bisogno della visione e dell’energia dei giovani, questi ultimi devono essere preparati, devono avere un percorso di formazione alle spalle, solo così la politica può tornare davvero al servizio dei cittadini e non viceversa. Cagliari non è una città a misura di giovane e dunque dobbiamo intervenire. Possiamo sicuramente ripartire dalla riqualificazione del Bastione e dell’Anfiteatro Romano, cercando di creare un clima armonico tra coloro che vogliono vivere la città e coloro che sono i residenti di specifiche zone. Ripartiamo dal divertimento e l’intrattenimento sano e controllato. Al fine di avvicinare i giovani alla politica e alle istituzioni è necessario investire nella consulta giovanile, dobbiamo renderla finalmente ed effettivamente operativa. Bisogna potenziare il progetto giovani, progetto interessantissimo, volto alla creazione di nuove opportunità di orientamento scolastico e lavorativo. Noi giovani dobbiamo essere il presente, non solo il futuro. È per questo che mi candido ed è per questo che scendo in campo. Faccio un appello, mi rivolgo a tutti gli elettori di tutte le coalizioni: qualora vogliate votare uno specifico partito o una specifica lista, trovate un giovane di quest’ultima e dategli fiducia, dateci fiducia, soltanto così possiamo davvero restituire ai cittadini una politica che li ascolti, che li comprenda e che sappia chiedere scusa in caso di errore. Dateci fiducia, è il momento di lanciare un segnale!