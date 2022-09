Febbre del Nilo, morta la donna di Marrubiu ricoverata al Brotzu: addio a Tonina Pisola

È morta la donna di Marrubiu ricoverata al Brotzu dopo essere stata contagiata dalla febbre del Nilo. Tonina Pisola, questo il nome della vittima, aveva sessantacinque anni ed era affetta da altre patologie. Sin da subito in gravi condizioni, non è mai migliorata e il suo cuore si è fermato, nel reparto di Rianimazione del più grosso ospedale sardo, qualche ora fa. La notizia della sua scomparsa ha subito fatto il giro del paesino dell’Oristanese, gettando tutti nello sconforto e nella disperazione. I suoi concittadini avevano pregato, sino all’ultimo, che potesse salvarsi.

Sotto choc e addolorato anche il sindaco, Luca Corrias, in lotta da settimane con la Provincia per una disinfestazione che, purtroppo, sinora è stata solo parziale: “Sono vicino a tutti i familiari della nostra Tonina, la sua è una morte che ci lascia sgomenti. Proprio oggi ho mandato un nuovo sollecito alla Provincia, chiedendo che venga fatta quanto prima una disinfestazione in tutto il paese e non solo nella zona della borgata, visto che è attraversato da un corso d’acqua. Siamo invasi dalle zanzare, soprattutto in questo periodo, e la situazione è ancora molto critica”.