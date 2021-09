Fdi più forte a Selargius, Tonio Angius e Gigi Meloni con Fratelli d’Italia

Fdi più forte a Selargius. Questa sera nel corso del consiglio comunale, i consiglieri Tonio Angius e Gigi Meloni hanno comunicato la propria adesione al gruppo consiliare del partito di Giorgia Meloni. «Con piacere aderiamo quest’oggi al gruppo di Fratelli d’Italia con cui intendiamo lavorare, assieme al capogruppo Chiara Contu, sempre nell’ambito della maggioranza che ci ha visto eletti, garantendo pieno sostegno all’azione amministrativa del sindaco Concu e della sua giunta» dichiarano Angius e Meloni.

«Dopo il risultato ottenuto ormai quasi cinque anni fa, con l’elezione di un consigliere comunale che ha garantito la presenza della destra nell’assemblea civica – dichiara il Portavoce cittadino, Fausto Dentoni – oggi iniziamo a raccogliere i frutti del lavoro svolto nel corso di questi anni, accogliendo con grande felicità i consiglieri Angius e Piras nella nostra grande famiglia».

«Sono onorata di essere affiancata nel gruppo dai consiglieri Meloni e Angius. L’allargamento ci consentirà di lavorare con ancora maggior forza all’interno della maggioranza che ci ha visto eletti, garantendo, senza alcuna richiesta, pieno sostegno al Sindaco ed alla Giunta, in vista del raggiungimento di tutti gli obiettivi che ci siamo posti ad inizio mandato» dichiara il Capogruppo di FDI Chiara Contu.

«È sempre una grande soddisfazione assistere all’adesione di nuovi amministratori locali – dichiara Fausto Piga, Consigliere Regionale di Fratelli d’Italia – che danno nuova linfa all’azione politica del partito e contribuiscono al suo radicamento nel territorio e alla sua crescita».

«La coerente azione politica della nostra leader Giorgia Meloni – dichiara il Coordinatore Provinciale di Fratello d’Italia Marco Porcu – ci consente di attrarre anche nei territori tutti coloro i quali si riconoscono nei nostri ideali e nei nostri progetti per il futuro. Per questo ringrazio Fausto Dentoni, Chiara Contu, Tonio Angius e Gigi Meloni, per il lavoro svolto e per quello che verrà, sempre nell’interesse di Selargius, garantendo, con lealtà, pieno sostegno al Sindaco Concu e alla sua Giunta» conclude Porcu.