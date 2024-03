Fatale incidente in moto, 40 enne perde la vita: la triste fine di Denis, lascia due bambine

Ancora un dramma della strada ha stavolto la giornata di ieri. Denis Bianco, un uomo di 40 anni padre di due bambine, è morto ieri in un grave incidente a Codogno (in provincia di Lodi) mentre era in sella alla sua moto. Il giovane si è scontrato con un’auto, un’Audi A3, quando stava svoltando a uno svincolo. Purtroppo, Bianco si è schiantato contro la fiancata dell’auto ed è stato sbalzato per alcuni metri. Il 40enne è praticamente è morto sul colpo, e i soccorritori che subito sono giunti sul luogo dell’incidente, non hanno potuto fare nulla per salvarlo. Come sempre in questi casi sono in corso tutte le indagini per capire l’esatta dinamica dei fatti.