Fase due, ingressi contingentati nelle spiagge e “anziani a casa ancora per diverse settimane”. Filtrano nuove indiscrezioni sulla fase due allo studio del governo Conte: ci sarà un piano dedicato per gli anziani ma “dovranno stare a casa ancora diverse settimane”, chi ha meno di 18 anni potrà andare a trovare i familiari ma mantenendo il distanziamento, dal 4 maggio in poi insomma potrebbe ancora non essere consentito il libero spostamento dei cittadini. Lo anticipa il Corriere della Sera oggi: nelle spiagge gli ingressi saranno a numero chiuso, anche d’estate. Il ministro Sileri riguardo agli anziani ha comunque affermato che “dobbiamo proteggerli con un piano speciale e dare loro la possibilità di camminare e prendere aria con un piano dedicato”. Le decisioni finali sul piano della fase due saranno prese con ogni probabilità nel consiglio dei ministri di domani.