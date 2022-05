Farmacie, conquista il tuo pubblico con i social media: con Epodè la comunicazione vola sui social

Con Epodè Marketing e Unifarm Sardegna le farmacie si innovano attraverso i social media. Nasce una nuova strategica forma di comunicazione, che conquista un pubblico maggiore dandogli del tu, fidelizzandolo e presentando al meglio i propri servizi sfruttando i canali digitali con puntualità e grande incisività. Ecco i segreti di come raggiungere il successo.

Oggi il settore farmacia sta infatti del tutto rivalutando l’importanza di comunicare attraverso i social network.

In un market place sempre più caotico e affollato per le farmacie differenziarsi rappresenta un’esigenza importante per comunicare in maniera efficace l a propria proposta di valore e distinguersi dalla concorrenza.

Il mondo della farmacia sta cambiando sia in ottica di servizi sia come supporto alla comunità, e le singole realtà sentono sempre più la necessità di comunicare questo cambiamento al proprio pubblico, ottenendo maggiore clientela e fidelizzazione.

Il corso “La comunicazione nell’era digitale” si pone come obiettivo quello di rispondere all’esigenza ormai manifesta delle farmacie di imparare ad utilizzare al meglio le piattaforme digitali, ed in particolare i social media, per veicolare la propria comunicazione, raggiungere un pubblico in target con la propria offerta e distinguersi dalla concorrenza facendo conoscere il proprio carattere distintivo.

I formatori Ilaria Caddia e Filippo Dessì, farmacisti con decennale esperie nza sul campo, con il progetto Epodè oggi si occupano di coaching aziendale, consulenza e management in ambito social media marketing per farmacie e professionisti che operano nel settore sanitario.

Si stanno svolgendo in queste settimane le prime lezioni del corso, realiz zato in collaborazione con Unifarm Sardegna, a cui hanno aderito numerose farmacie del territorio sardo.

I docenti, la Dott.ssa Ilaria Caddia e il Dott. Filippo Dessì, presentano così i segreti del corso e del nuovo progetto già decollato: