Farmaci salvavita solo a Quartu, la Asl risponde: “Presto supereremo i disagi dei nostri pazienti”

In merito alle problematiche sollevate in questi giorni sulla distribuzione dei farmaci nel servizio della ASL di Cagliari a Quartu Sant’Elena in via Bizet, il Direttore del Distretto Quartu Parteolla, Ugo Storelli, comprendendo le ragioni dei pazienti, spiega “che la Direzione del Distretto è in attesa delle soluzioni che sappiamo essere in fase di definizione da parte dell’Assessorato regionale alla Sanità e del Servizio Farmaceutico di Ares Sardegna”.

“La Direzione del Distretto – aggiunge Storelli – è fiduciosa che presto si possano superare le criticità attuali per evitare disagi ai pazienti che risiedono nei comuni più lontani e a tutti coloro che, comunque, fanno fatica a raggiungere il centro di via Bizet.”