Far west in piazza del Carmine a Cagliari, un gruppo di stranieri manda in ospedale 3 agenti durante controlli antidroga

Non volevano essere controllati, volevano essere lasciati in pace a spacciare in pieno centro città, in quella piazza del Carmine a Cagliari che dovrebbe essere uno dei salotti buoni della città e invece è sempre più il luogo dove decine di stranieri ciondolano tutto il giorno, spacciano droga e spesso sono protagonisti di episodi spiacevoli. E gravissimi, come quello che si è verificato poco dopo le 17 di oggi: alcuni agenti hanno avvicinato due stranieri, da quanto si apprende c’era uno scambio di droga in corso, proprio sotto la statua della Madonna. In quel momento, mentre i due tentavano di sottrarsi al controllo, sono arrivati altri cinque amici a dare loro supporto. Da lì è nata la discussione, poi una vera e propria lite e infine strattonamenti, calci e pugni. Anche i poliziotti avevano nel frattempo chiesto rinforzi ma non sono serviti: tre agenti sono stati soccorsi dal 118 e sono finiti in ospedale, nessuno di loro per fortuna è in gravi condizioni.

Due marocchini sono stati subito fermati e portati in questura, tutti gli altri sono invece fuggiti e sono attualmente ricercati. Si tratta, purtroppo, dell’ennesimo episodio criminale nell’ex salotto buono del capoluogo sardo: tutti i tentativi di riportare le famiglie e allontanare i delinquenti dalla zona è caduto nel vuoto. Le indagini della polizia per risalire al resto della banda vanno avanti.

Tra gli ultimi gravi episodi in piazza del Carmine, avvenuti nell’ultimo mese, c’è stata la lite tra due stranieri a pochi metri dai bambini appena usciti dalla scuola di via Crispi e, circa un mese fa, un bambino di 7 anni preso e strattonato da due ubriachi davanti agli occhi, terrorizzati, della madre.