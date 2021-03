Far west a Cagliari, inseguimento da Buoncammino al Largo: 4 giovani catturati, auto dei carabinieri distrutta

Far west a Cagliari. Quattro giovani a bordo di un’auto non si sono fermati all’alt dei carabinieri in viale Buoncammino ed è subito partito un inseguimento. Il gruppo di giovani ha sgommato per le vie di Stampace, arrivando in piazza Yenne e, poi, nel Largo. Lì, dopo aver invaso la corsia opposta, si sono scontrati con un’altra auto dei carabinieri, intervenuta a supporto dei colleghi. L’impatto è stato molto forte, l’auto dei militari ha riportato grossi danni e un carabiniere è rimasto ferito. I quattro fuggitivi sono stati catturati: ancora ignoti i motivi della loro fuga.