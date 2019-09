Fantastico Cagliari: Simeone-Joao Pedro schiantano il Genoa, ancora tre gol rossoblù

IL CAGLIARI SCHIANTA IL GENOA ALLA SARDEGNA ARENA

di Gigi Garau

Grande prestazione dei ragazzi di Maran che non vincevano in casa da cinque mesi Un Cagliari pragmatico si aggiudica la posta in palio alla Sardegna Arena contro un Genoa che non ha mai dato l’idea di vittima predestinata, una partita giocata per lo più a centrocampo, infoltito dai due allenatori che hanno cercato di impedire le geometri avversarie. Ceppitelli ha spadroneggiato nell’area cagliaritana dove Olsen ha confermato di essere una sicurezza mentre Nandez e Castro hanno dato grande sfoggio delle loro caratteristiche tecniche, specialmente sulla linea d’attacco dove Simeone e Joao Pedro si sono spesi cercando palloni a tutto campo. Bravi tutti i giocatori di Maran che non hanno mai rinunciato alla battaglia, impressionante Rog, forse il rossoblù più in forma dall’inizio del campionato, sembra un indemoniato e combatte su ogni pallone. L’unica nota stonata il presunto infortunio di Luca Cigarini, il professore del centrocampo cagliaritano, uscito a seguito di problemi muscolari. Molto dinamico anche Luca Pellegrini che non ha ceduto neanche un attimo alle conseguenze dell’intensità con cui si è giocata. Ma vediamo come è andata la partita: Anticipo della quarta giornata alla Sardegna Arena, di scena il Genoa di Andreazzoli e dell’ex Roberto Muzzi, spalti quasi al limite della capienza, di scena i bambini della scuola del tifo rossoblù.

I ragazzi di Maran schierati con il solito 4-3-1-2 che si contrappone al 3-5-2 del collega genoano. Nel Cagliari l’unica novità rispetto agli undici di Parma è rappresentata da Ionita, alla sua centesima partita in rossoblù e schierato al posto di Rog. La serata è piacevole, temperatura di 21° e pubblico cagliaritano che non dimentica Roberto Muzzi che prima del fischio d’inizio va a raccogliere l’applauso dell’intero stadio, i tifosi non hanno dimenticato le sue 144 presenze in rossoblù ed i 58 goal realizzati. Il centrocampo sovraffollato lascia pensare ad una partita combattuta che inizia con le squadre che si fronteggiano proprio in quella zona nevralgica del campo. La prima conclusione in porta è del Cagliari, autore Luca Pellegrini che sfodera un insolito destro da fuori area che Radu respinge in angolo con non poche difficoltà, al 20’ è il duo Nandez – Joao Pedro a confezionare un’altra occasione che il brasiliano non sfrutta al meglio, al 31’ è Simeone a credrci, lanciandosi in tuffo a due passi dalla porta, palla fuori. Il Genoa non sta a guardare e al 32’ è Olsen a compiere un grande gesto atletico negando la rete a Kouamè che colpisce di testa da distanza ravvicinata.

Al 37’ primo giallo della partita per Joao Pedro reo di proteste veementi, ma l’azione più bella la confezionano i sudamericani del Cagliari, Nandez, Joao Pedro e Castro con l’uruguaiano che manca di poco la palla sotto porta. Dopo un minuto di recupero, l’arbitro Manganiello manda le squadre negli spogliatoi Cagliari 0 Genoa 0. Si rientra in campo dal riposo con le stesse formazioni del primo tempo, neanche un minuto di gioco e Giovanni Simeone porta in vantaggio il Cagliari, Pellegrini lavora un pallone sulla sinistra e lo cede a Ionita che crossa per la testa di Simeone che “spizza” la palla e la spedisce nell’angolino sulla sinistra di Radu, classico goal dell’ex e Cagliari in vantaggio. Al 10’ il professore Cigarini getta la spugna per un presunto problema muscolare, al suo posto Oliva, all’esordio stagionale. Al 17’ ritorna l’incubo del VAR, Manganiello assegna un rigore al Genoa per un presunto fallo di mano di Cacciatore, stavolta non c’è dubbio, il fallo se c’è è fuori area e il VAR conferma, calcio di punizione dal limite per il Genoa, ancora una volta decisione arbitrale sfavorevole al Cagliari ma per fortuna corretta in tempo, il risultato rimane 1 a 0 per il Cagliari. Al 28’ giallo anche per Saponara che stende Simeone e subito dopo lo stesso Saponara lascia il posto a Pandev e Lerarger prende il posto di Ankersen. Al 31’ terzo cambio per il Genoa esce Favilli ed entra Sanabria, subito dopo esce Castro ed entra Rog, applausi per entrambi. Al 36’ applausi per Simeone lascia il campo per far posto a Birsa, al 38’ pareggio del Genoa, azione che si sviluppa dalla destra del Cagliari, Kouamè si libera al tiro e centra l’angolino alla sinistra di Olsen. Un minuto dopo il Cagliari non ci sta e si riporta in vantaggio, ancora una volta è Nandez a mettere in mezzo una palla insidiosa che Zapata in modo rocambolesco devia nella propria porta, Cagliari nuovamente in vantaggio. Al 42’ a seguito di un errore a centrocampo del Genoa, Joao Pedro e Ionita vanno via nel deserto del centrocampo genoano e Joao non perdona Radu, Cagliari 3 Genoa 1. Quattro minuti di recupero per una partita che il cagliari sembra aver blindato, la squadra di Maran combatte su ogni pallone e tiene a distanza da Olsen gli attaccanti avversari. Finisce con il Cagliari che batte se stesso, vincendo in casa dopo cinque mesi, applausi per tutti e ottima prestazione di squadra per gli undici rossoblù che adesso guardano con più ottimismo la grande sfida di mercoledì prossimo al San Paolo con il Napoli.

(foto di Fabrizio Marcello)