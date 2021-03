False assicurazioni RCA acquistate online: truffati due sardi

Stamattina i carabinieri della Stazione di San Nicolò Gerrei hanno depositato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari un’informativa di reato inerente alla denuncia in stato di libertà per truffa aggravata di un 50enne di Eboli (SA). L’indagine è scaturita dalla denuncia formalizzata da una 66enne pensionata di Ballao e da un allevatore 50enne, entrambi residenti a Silius. Le due vittime avevano contratto online con la donna la stipula di assicurazioni RCA poi dimostratesi inesistenti. I carabinieri che hanno indagato sulla vicenda in collaborazione coi colleghi della città campana sono risaliti alla donna, vecchia conoscenza delle forze dell’ordine, andando a verificare a chi fossero riconducibili i numeri telefonici utilizzati nella trattativa e la carta Postepay nella quale sono confluiti gli improvvidi bonifici delle parti lese. È solo l’ultimo dei moltissimi casi nei quali, sprovveduti acquirenti si son voluti fidare di proposte apparentemente convenienti ed in realtà truffaldine, da loro pescate nel mare indistinto del web, nel quale taluni continuano a navigare pur non avendo una patente nautica. Sarà ben difficile recuperare il maltolto, i truffatori sono normalmente nullatenenti. Sicuramente però ci sarà un processo al tribunale di Cagliari.