Falsa assicurazione auto, truffata una casalinga di Gonnosfanadiga.

Ieri a Gonnosfanadiga, a conclusione di una attività d’indagine intrapresa dopo la querela presentata da una sessantunenne casalinga del luogo, i carabinieri hanno denunciato per truffa aggravata una 23enne di Giugliano in Campania, già gravata da diverse precedenti analoghe denunce. La ragazza, tramite un sito specializzato in materia di assicurazioni auto, con artifici e raggiri è riuscita a indurre la propria vittima ad accreditare su un conto corrente riconducibile alla persona denunciata l’importo di 220€ per la stipula di una polizza RCA, che era apparsa alla vittima assolutamente conveniente rispetto ai costi normalmente proposti da altre agenzie assicurative. Fiutando l’irrinunciabile affare e senza voler approfondire troppo la questione, la donna si è purtroppo fidata dell’anonima interlocutrice.