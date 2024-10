Falegname 76enne sparisce nel nulla da Ussaramanna: “Chi ha visto negli ultimi giorni Ignazio Atzeni?”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Ansia a Ussaramanna, da quattro giorni non si hanno più notizie di Ignazio Atzeni. L’uomo, 76 anni, è in pensione da tempo ma ogni tanto si da ancora da fare come falegname, lavoro che ha svolto per tantissimo tempo. È sparito dalla sua abitazione di via Lamarmora e sono stati i vicini a dare l’allarme, insospettiti dal non vederlo più a passeggio in zona. Atzeni, a parte una sorella, non ha altri parenti. A lanciare un sos pubblico è stato lo stesso Comune, attraverso la pagina ufficiale di Facebook: “L’amministrazione comunale chiede gentilmente la collaborazione di tutti i cittadini. Coloro i quali avessero sue notizie, chi avesse nei giorni scorsi visto o semplicemente notato qualcosa di particolare in merito a Ignazio è pregato di condividere le informazioni in suo possesso con le forze dell’ordine o con l’amministrazione stessa, al fine di agevolare le ricerche il più possibile”. In azione ci sono già i carabinieri e gruppi di volontari sono pronti a unirsi nelle ricerche, ecco perchè ogni segnalazione può essere utile.

Ignazio Atzeni non soffre di particolari patologie, “a parte una leggera demenza senile, frutto dell’età”, spiega il sindaco Marco Sideri. Nessuno sa dove possa essere andato l’uomo, l’unica certezza è che, almeno dall’inizio dello scorso fine settimana, nessuno l’ha più visto.