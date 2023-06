Servizi Meta in down nel pomeriggio in tutta Italia e non solo, tantissime le segnalazioni di malfunzionamento da diversi Paesi. Nel giro di pochi minuti si sono moltiplicati gli allarmi per Facebook, Instagram e Whatsapp.

A mostrare maggiori problemi sono state le connessioni attraverso dispositivi desktop, mentre le applicazioni sui mobile hanno continuato a funzionare regolarmente, anche se con alcuni rallentamenti.