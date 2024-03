Facebook e Instagram ko per un’ora, impossibile utilizzare i social: pioggia di segnalazioni anche in Sardegna

Facebook e Instagram in down, non hanno funzionato per un’ora: inaccessibili, né con la versione app né con la versione desktop, la più utilizzata negli uffici. La situazione è stata confermata dalle segnalazioni su Downdetector e degli altri siti che ricevono segnalazioni legate a disservizi di social o compagnie internet. Nessun disservizio sarebbe riscontrato invece su Whatsapp, stesso discorso per X.

I due social sono tornati operativi dopo sessanta minuti.

In tantissimi si sono ritrovati improvvisamente sconnessi dagli account. Tentando di fare login compaiono messaggi come “Impossibile accedere: si è verificato un errore imprevisto”.