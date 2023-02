Fabrizio Congiu resta a Uta, nuovo sopralluogo nella casa di Cagliari dove ha ucciso Venerato Sardu

Fabrizio Congiu resta rinchiuso nel carcere di Uta. Il mendicante invalido 51enne che ha ucciso Venerato Sardu uscirà solo per presenziare al processo. L’uomo, difeso dall’avvocato Stefano Pisano, nell’udienza di convalida, davanti al gip Giuseppe Pintori, ha fatto scena muta. A tre giorni di distanza è arrivata la deposizione dell’ordinanza di misura cautelare, con la conferma del carcere. In aula Congiu si dovrà difendere dall’accusa di aver ucciso Venerato Sardu, il 75enne proprietario di un’intera palazzina in via Ogliastra a Cagliari: Il 51enne era un suo inquilino ed era sotto sfratto dopo alcuni affitti non pagati, sarebbe dovuto andare via il prossimo sette marzo ma venerdì scorso, con una raffica di colpi alla testa, ha ammazzato Sardu. Intanto, domani gli investigatori torneranno nell’abitazione della vittima, ancora sigillata, a caccia di possibili nuove tracce ed elementi utili a ricostruire l’omicidio.

Bisogna ancora definire con quanti e quali oggetti Congiu abbia colpito alla testa Sardu: la pista dell’accoltellamento, legata al ritrovamento di un coltello dentro la casa, è stata poi scartata totalmente. Restano chiusi nel dolore, intanto, i tre figli di Venerato Sardu: assistiti dall’avvocato Stefano Piras, attendono che la giustizia faccia il suo corso.