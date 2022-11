Fabri Fibra torna a Cagliari dopo 10 anni, il 7 dicembre concerto alla Fiera

Mercoledì 7 Dicembre all’Opera Music Forum, si terrà il 7 Urban Summit che ospiterà Fabri Fibra con uno showcase. In totale ci saranno più artisti all’interno del festival: Fabri Fibra, Dj double s, Ronin / Francis Global e INK Boy, Leschio, Califoxi, Roly, Far D, Enomoney, Bmiken.

La star del rap italiano torna alla Fiera di Cagliari dopo ben dieci anni come protagonista indiscusso dell’evento. Fabrizio Tarducci debutta come solista con il nome d’arte di Fabri Fibra nel 2002 con l’album Turbe giovanili, con il quale ottiene un discreto successo. Significativo per la svolta della sua carriera è invece l’album Mr. Simpatia e i dischi a seguire, Tradimento, Bugiardo, Chi vuole essere Fibra?, Controcultura, Guerra e pace, Squallor, Fenomeno e Caos. Nella sua carriera ha venduto oltre 2 milione di copie certificate dei suoi dischi, guadagnando numerosi dischi d’oro, di platino e multiplatino.

Inoltre ha vinto diversi riconoscimenti inclusi tre Wind Music Awards, il TRL Awards 2011, la competizione di freestyle Mortal Kombat del 2001 e diverse candidature per altri premi, compresi gli MTV Awards, MTV Europe Music Awards e i World Music Award. Quindi il rapper per antonomasia fa il suo ritorno dopo 10 anni di assenza da Cagliari, l’ultima esibizione risale infatti all’estate 2013. “Dopo così tanti anni ci aspettiamo verrà scritta una grande pagina di storia dell’Opera Music Forum. Sarà un evento che accompagnerà i partecipanti per tutta la notte con musica e spettacolo. Sarà un evento che lascerà il segno”, si legge nel comunicato.

L’apertura cancelli è prevista per le 22.00, il luogo dell’evento è l’Opera Music Forum nel cuore della città di Cagliari, nel Padiglione E del polo fieristico più grande della Sardegna.