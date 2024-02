Fabio, l’agricoltore di Guasila in viaggio verso Sanremo: “Sul palco da Amadeus porterò la nostra disperazione”

È pronto e carico al punto giusto per prendere anche lui il microfono principale del palco dell’Ariston, non per cantare ma per far sentire il grido di un intero comparto, quello delle campagne, in lotta ormai da settimane contro l’Europa e per una sopravvivenza di un settore sempre più “isolato” dalla politica e da chi deve fare scelte sempre più impattanti sul territorio: “Sabato speriamo di esserci. Non vado lì per cantare o per fare spettacolo ma per fare in modo che tutti sappiano ciò che sta capitando e le nostre richieste”, spiega Pitzalis, che ieri è partito dal porto di Cagliari per raggiungere il quartier generale nazionale della protesta a Pescara, in attesa della marcia dei trattori su Roma prevista per venerdì. Lui non ci sarà perchè si troverà in Liguria, nella città dei fiori e della musica.

Le note, appunto, saranno stonate: “Ma non vogliamo strumentalizzare nulla e non siamo interessati al fatto che i nostri volti diventino pubblici. Vogliamo semplicemente che tutti sappiano perchè stiamo protestando da tempo e che cosa ci aspettiamo dalle istituzioni”.