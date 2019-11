“Fabiana Muscas voleva fare un regalo di compleanno a Marco Carta, per questo furono rubate le magliette con il cantante scagionato”. Sono le curiose novità contenute nelle motivazioni della sentenza con la quale è stato assolto Marco Carta, per la famosa vicenda delle magliette rubate alla Rinascente a Milano: “Il movente dichiarato da Fabiana Muscas (l’amica che accompagnò il cantante a fare shopping nel grande magazzino milanese), consistente nel volere fare un regalo di compleanno a sorpresa a Marco Carta, corrisponde a una eventualità non certo remota né congetturale, bensì oggettivamente riscontrata nel caso concreto poiché coerente con l’effettiva data di compleanno di Marco Carta, dieci giorni prima del fatto”, si legge nelle dichiarazioni della sentenza riportate oggi dall’Ansa.