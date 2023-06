Fa troppo caldo: il sindaco di Oristano chiude la scuola dell’infanzia

l sindaco di Oristano Massimiliano Sanna ha firmato un’ordinanza con la quale dispone la chiusura della scuola dell’infanzia di via Lanusei fino a sabato 24 giugno. È stata la dirigente scolastica, la professoressa Pasqualina Saba Caradonna, considerate le alte temperature di questi giorni, a chiedere la chiusura della scuola anche in considerazione del verbale del medico scolastico competente che evidenzia che a causa delle elevate temperature e in assenza di adeguati impianti di climatizzazione, la prosecuzione delle attività didattiche e di supporto alle stesse risulta altamente pericolosa per la salute collettiva.

Valutata la situazione, dato atto che nella scuola dell’Infanzia di Via Lanusei non è presente un impianto di climatizzazione ed anche in considerazione dell’avviso di allerta meteo della Protezione civile per alte temperature, il Sindaco ha firmato l’ordinanza di chiusura a tutela dei bambini e del personale scolastico che potrà essere prontamente revocata al venire meno delle condizioni che ne hanno determinato l’adozione.