Ex poliziotto di Cagliari a processo come combattente filorusso in Ucraina

Sarebbe stato in Donbass almeno quattro volte, fra il 2015 e il 2019, partecipando attivamente al conflitto. Luigi Frau, 51 anni, dovrà ora comparire davanti ai giudici della corte d’assise di Cagliari il 27 giugno prossimo perché accusato di arruolamento e addestramento con finalità di terrorismo. Secondo gli agenti della Digos che hanno svolto le indagini, era pronto a combattere nel Donbass, in Ucraina orientale, oggi teatro di guerra, a fianco dei separatisti filo russi.

Il rinvio a giudizio è stato deciso oggi dal giudice Roberto Cau, che ha accolto la richiesta del sostituto procuratore della Direzione distrettuale antiterrorismo Emanuele Secci. Frau è stato in servizio a Cagliari sino al 2007 nel reparto mobile come addetto alla mensa. Già nel 2015 era rimasto coinvolto in una indagine dei carabinieri del Ros sui mercenari italiani impegnati nel Donbass: fu interrogato dopo essere stato fermato all’aeroporto di Bologna ma dichiarò di non aver mai combattuto, anche se la sua presenza in Ucraina orientale era stata confermata da documenti e transazioni bancarie. L’uomo, che vive da solo in una casa spartana e senza alcuna comodità nell’hinterland cagliaritano, dorme su una branda e non si separa mai dal suo computer, nell’aprile 2021 era stato raggiunto da un provvedimento di divieto di espatrio.