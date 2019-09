“Ex asilo di Serramanna, altro che sicurezza: qui sta crollando tutto nell’indifferenza generale”

A distanza di quasi un anno dall’ultima segnalazione da parte dei cittadini, Casteddu Online ne aveva riportato notizia (https://www.castedduonline.it/serramanna-degrado-nellex-asilo-comunale-struttura-pericolante/

presso l’ex asilo comunale di Campu Sa Lua a Serramanna nulla sembra essere cambiato. Anzi. Dura è l’accusa del movimento UNIDOS in merito alle precarie condizioni strutturali dell’edificio.

“Questo è il risultato di quasi un anno trascorso, dove si scorge il menefreghismo di una giunta comunale assente alle sensibilità locali. Fu fatta una segnalazione nelle sedi amministrative comunali, attraverso l’ufficio protocollo, per mettere l’intera area immediatamente in sicurezza. E meno male. Perché oggi le foto parlano da sole. Stiamo parlando di una struttura che ogni giorno accoglie associazioni sportive con la presenza di bambini.

Ci domandiamo se sono stati adottati tutti i criteri previsti dalla legge o meglio dal D.M. 388 riguardante le materie di sicurezza.

Che si debba arrivare al punto di far crollare l’intera struttura per la è veramente assurdo”.