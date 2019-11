Tutto su eventi, traffico e emergenze: sul cellulare le info via WhatsApp di Monserrato

Il Comune di Monserrato ha attivato il proprio canale di informazione via WhatsAPP. Oltre ai consueti canali di comunicazione e come evoluzione dell’attuale sistema per la ricezione di sms, il Comune di Monserrato potrà ora contare anche sull’applicazione oggi tra le più diffuse che metterà in contatto l’Amministrazione Comunale e i cittadini.

“E’ un servizio che permetterà di abbassare i costi per l’amministrazione relativi all’invio dei messaggi di allerta meteo come delle comunicazioni di qualsivoglia altra natura indirizzate ai cittadini. Invito – prosegue il Sindaco Tomaso Locci – tutti i cittadini ad iscriversi a questo servizio gratuito che permetterà inoltre di poter allegare documenti, foto, video e altri dati non veicolabili col precedente sistema tramite SMS, che comunque rimarrà transitoriamente attivo. Un importante innovazione che denota l’impronta smart e tecnologica al passo coi tempi che abbiamo dato e che vogliamo proseguire a dare al governo della nostra città”.

Il nuovo servizio di comunicazione istituzionale consente di ricevere in modo semplice, tempestivo e gratuito le informazioni di pubblica utilità, le scadenze più importanti, le notizie in merito alla viabilità, gli stati di emergenza e la promozione di iniziative ed eventi in programma, attraverso messaggi di testo contenenti, eventualmente, immagini, brevi clip o video. Il servizio, totalmente gratuito e soggetto alla libera sottoscrizione da parte del cittadino, rappresenta un modo semplice e veloce per la comunicazione fra il Comune di Monserrato ed i suoi cittadini.

Per usufruire del servizio è sufficiente: 1. possedere uno smartphone con traffico dati attivo ed aver installato l’applicazione WhatsApp. 2. salvare nella propria rubrica il numero di telefono +393296508049 con il seguente nome “WhatsAPP Monserrato News” o altro a libera scelta del cittadino, così da indicare chiaramente il servizio offerto dal Comune di Monserrato.

ATTENZIONE se il numero non viene salvato in rubrica non si potranno ricevere i messaggi. La procedura è specifica per le liste broadcast, finalizzata a salvaguardare la privacy degli utenti registrati. 3. inviare un messaggio, attraverso l’applicazione WhatsApp, al numero di cellulare registrato contenente il seguente testo “ATTIVA ISCRIZIONE”. Al termine della registrazione si riceverà un messaggio di conferma dell’avvenuta iscrizione con un testo di benvenuto e l’invito a leggere la policy del servizio.