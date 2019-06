Maxi evasione fiscale a Muravera: impresario edile nasconde al fisco 200 mila euro

Lotta all’evasione fiscale. Impresario edile nasconde al fisco: 200 mila euro. Dopo un’opera di intelligence sul territorio, le Fiamme Gialle di Muravera hanno concluso una verifica nei confronti di un’impresa edile del basso Sarrabus.

Al termine dell’attività ispettiva è emerso che l’imprenditore, attraverso l’occultamento di parte delle fatture emesse e ricevute, nel triennio 2014-2016 ha sottratto al fisco ricavi per complessivi 197 mila 76 euro e un’Iva pari a 35 mila 867 euro.

Il titolare della ditta, oltre che all’Agenzia delle Entrate, è stato anche segnalato all’Autorità Giudiziaria per aver occultato nel corso della verifica fiscale 13 fatture – in tutto o in parte – le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi e del volume d’affari.