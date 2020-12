Evade per l’ennesima volta dai domiciliari: 55enne fermato in pieno centro a Cagliari

Evade nuovamente dai domiciliari, arrestato un 55enne cagliaritano.

E’ accaduto ieri sera, quando gli agenti del XIII Reparto Mobile di Cagliari, durante il loro quotidiano controllo per la sicurezza e l’ordine pubblico nella centralissima piazza Yenne, hanno riconosciuto il ben noto Osvaldo Olla, 55enne cagliaritano sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.

L’uomo, appena notati i poliziotti, ha cercato di cambiare velocemente direzione, ma inutilmente perché subito bloccato e identificato. Gli operatori, una volta contattato il Centro Operativo, hanno ricevuto l’ausilio di un equipaggio della Squadra Volante, che per l’ennesima volta si è trovato davanti il 55enne non rispettoso delle restrizioni previste. Proprio due giorni fa, infatti, i poliziotti delle Volanti lo avevano arrestato per lo stesso reato e denunciato anche per aver commesso dei furti nella zona di piazza Del Carmine.

Olla è stato tratto in arresto per evasione e trattenuto nelle camere di sicurezza della Questura in attesa dell’udienza direttissima prevista per questa mattina.