Evade dai domiciliari a Oristano e passeggia tranquillo in via Cadello a Cagliari: 40enne in manette

Condannato ai domiciliari a Oristano, trovato a spasso per Cagliari. Christian Fais, 40 anni, è stato nuovamente arrestato dalla polizia con l’accusa di evasione. Un equipaggio della squadra mobile l’ha notato mentre stava camminando velocemente verso via Cadello e, nel giro di pochi minuti, gli agenti l’hanno bloccato e portato negli uffici della questura per accertamenti. Dopo una serie di controlli è emersa la verità: sul 40enne pendeva l’ordine degli arresti domiciliari. Così, sono scattate nuovamente le manette. L’uomo è stato rinchiuso in una camera di sicurezza in attesa del processo per direttissima.