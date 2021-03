Evade dai domiciliari a Cagliari, arrestato un 42enne in via Abruzzi

Ieri sera a Cagliari, i carabinieri della Stazione di Sant’Avendrace hanno tratto in arresto, in ottemperanza di un “ordine di esecuzione per la sottoposizione al regime di detenzione domiciliare” trasmesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della locale Procura della Repubblica un 42enne, disoccupato, domiciliato in via Abruzzi, già gravato da precedenti denunce. Questi, terminate le operazioni di notifica del provvedimento e di redazione dei verbali delle operazioni compiute, è stato trasferito presso la propria abitazione in regime di detenzione domiciliare, dovendo scontare la pena di 19 giorni di reclusione per “evasione” dagli arresti domiciliari.