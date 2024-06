Europei di atletica, Palmisano e Battocletti d’oro

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Dalla marcia trionfale di Antonella Palmisano nella 20 chilometri alla cavalcata vincente di Nadia Battocletti nei 5000 metri. Si tratta dell’inizio e della conclusione della prima scoppiettante giornata dei XXVI Campionati europei di atletica leggera ritornati nella città eterna dopo mezzo secolo esatto. Una rassegna che proseguirà fino a mercoledì 12 e che vedrà al via oltre 1600 atleti in rappresentanza di 48 Nazioni. La giornata d’apertura di Roma 2024 all’Italia ha subito regalato due fantastici ori della fatica e due argenti, quello di Valentina Trapletti sempre nella 20 km di marcia e della 4×400 mista. In mezzo tante emozioni in uno stadio Olimpico che oggi vedrà sfrecciare il campione olimpico dei 100 metri Marcell Jacobs e Leonardo Fabbri andare a caccia dell’oro nel peso con la speranza di spalti un po’ più colorati d’azzurro rispetto alla prima serata. Insomma, un avvio di Europeo – era stato inaugurato nel tardo pomeriggio dal ministro dello Sport e dei Giovani, Andrea Abodi assieme al sindaco di Roma, Roberto Gualtieri – che per l’Italia non poteva essere migliore.

