Euro2020, la bandiera dei 4 mori vietata allo stadio? Quattro ragazzi di Usini se la stampano sulla maglietta

La bandiera dei 4 mori vietata durante le gare della nazionale italiana a Euro2020? No problem, un gruppo di ragazzi di Usini indossa quattro magliette, ognuna raffigurante un moro, e riesce ad entrare allo stadio Olimpico col vessillo sardo. Divieti e controlli aggirati, durante Italia-Galles ha sventolato anche il vessillo sardo. “Da Usini all’Olimpico per Italia-Galles. Eccoli i nostri eroi che hanno saputo aggirare le regole che impedivano l’ingresso alla bandiera dei 4 mori per le partite degli Europei. Grazie a Antonio Baragliu per la foto”.