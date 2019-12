Portovesme, ora è ufficiale: riparte la produzione all’Eurallumina

Riparte la produzione all’Eurallumina di Portovesme. “Oggi abbiamo approvato in Giunta la delibera che chiude con un giudizio positivo la procedura di Valutazione di impatto ambientale del progetto di Eurallumina per la ripresa produttiva dello stabilimento di Portovesme”, annuncia nella propri pagina Facebook il presidente della giunta regionale Cristian Solinas, “ci siamo impegnati per gettare solide basi per la rinascita di un polo strategico per il Sulcis e per l’economia della nostra Isola.

Dopo anni di incertezze e di lentezze burocratiche abbiamo trovato in tempi brevi la soluzione per il riavvio degli impianti di Portovesme, che apre la strada a investimenti per 200 milioni di euro e alla salvaguardia dei posti di lavoro, restituendo un futuro sereno e la dignità a centinaia di famiglie”