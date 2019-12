Eurallumina, dopo la ripartenza ok anche alla cassa integrazione per i 240 lavoratori di Portovesme

Sì alla cassa integrazione per tutto il 2020 per i duecentoquaranta lavoratori di Eurallumina, la società che opera a Portovesme. L’ok arriva al ministero del Lavoro, a pochi giorni di distanza dall’annuncio della ripresa delle attività produttive. All’appuntamento romano, oltre ai vertici dell’azienda, i sindacati e gli operai anche l’assessora regionale del Lavoro, Alessandra Zedda: “Un altro piccolo tassello per poter vedere sempre più vicina la ripartenza. Una misura che insieme alle politiche attive del lavoro, che metterà in campo la Regione Sardegna, potrà contribuire all’avvicinamento della ripresa produttiva di Eurallumina”, commenta l’esponente della Giunta Solinas.