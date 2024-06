Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

EUPHORIADINNER SHOW

Cena spettacolo sotto le stelle a Palazzo Doglio

Palazzo Doglio si prepara ad accogliere un evento straordinario che trasporterà il pubblico in un mondo magico e vibrante, dove la realtà si fonderà con la fantasia.

Il 2 e 3 luglio, a partire dalle 20:30, Corte Doglio ospiterà un doppio appuntamento con la EuphoriaDinner Show, una serata unica nel suo genere ispirata alle grandi Dinner Show Londinesi.

Gli ospiti, potranno prenotare una cena spettacolo con un menù studiato ad hoc per l’evento, che li accompagnerà attraverso questa esperienza immersiva che promette di incantare e coinvolgere tutti i presenti.

Euphoria è uno show che fonde elementi di rock, soul e funk con il pop latino, la musica dance e il pop internazionale. Il programma della serata percorrerà coreografie iconiche che hanno rivoluzionato il modo in cui la danza è stata integrata nelle performance pop, energia e carisma saranno i veri protagonisti di quattro coinvolgenti e dinamiche esibizioni dal vivo.

Con stelle dei corpi di ballo più importanti del panorama nazionale, come Antonio Parisi del musical originale di Notre Dame, Arianna Capriotti del musical Pretty Woman e il talentuoso ballerino di Amici Riccardo Guarnaccia, Palazzo Doglio offrirà una serata indimenticabile nella scena della vita notturna cagliaritana. Non mancheranno i tributi a icone musicali globali con le coreografie di Simone Pigliacelli, ballerino professionista noto per le sue apparizioni televisive.

Lo spettacolo metterà in scena 15 talenti tra cantanti, musicisti, ballerini e acrobati, che si esibiranno in sorprendenti routine coreografate su brani iconici. Con coreografie scintillanti e costumi straordinari ispirati ai club londinesi, il pubblico sarà immerso in un’esperienza unica. Seduti nel cuore dell’azione, gli ospiti potranno gustare una cena gourmet sotto le stelle nell’elegante corte di Palazzo Doglio, scegliendo tra le raffinate proposte culinarie dell’Osteria del Forte e di Maiori.

Per l’occasione l’Osteria del Forte offrirà due proposte. La prima sarà un’apericena al costo di 45 euro, che includerà bollicine o un cocktail a scelta, un delizioso tagliere accompagnato da un’alzatina assortita. La seconda proposta, per una serata più completa, sarà una cena al costo di 65euro con bollicine di benvenuto, tre antipasti, un primo piatto, e un dessert.

È possibile acquistare il voucher per entrambe le opzioni direttamente dal sito di Palazzo Doglio nella sezione dedicata.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni, contattare l’Osteria del Forte al numero 070 6464154 o via email a [email protected]