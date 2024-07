“Estate in Tavola” a Palazzo Doglio: un’esperienza gastronomica da non perdere

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

“Estate in Tavola” a Palazzo Doglio: Un’esperienza gastronomica estiva da non perdere

Giovedì 25 luglio, alle 20.30

Palazzo Doglio è entusiasta di presentare “Estate in Tavola”, una serata imperdibile dedicata ai freschi sapori estivi della Sardegna, giovedì 25 luglio a partire dalle ore 20.30. Un evento pensato per chi desidera trascorrere una serata culinaria unica e frizzante in un’atmosfera elegante e incantevole.

La cena avrà un partner d’eccezione: la rinomata cantina sarda Anthigori.Situata in uno splendido contesto naturalistico e impegnata nella sostenibilità e nella tutela del territorio. Con 190 ettari di terreno, di cui 13,5 dedicati a vigneti biologici, Anthigori coltiva la vite con metodi artigianali e sostenibili, valorizzando le varietà autoctone della Sardegna per creare un perfetto connubio tra viticoltura, natura e turismo

La tradizione culinaria sarda, ricca di sapori genuini e ingredienti freschi, sarà al centro della serata “Estate in Tavola”. Per l’occasione, l’Executive Chef dell’Osteria del Forte Alessandro Cocco, ha ideato un menu che celebra i piatti estivi della Sardegna.

Gli ospiti inizieranno con una deliziosa selezione di antipasti tradizionali: cozze in zuppetta con crostini agliati, burrida alla cagliaritana e tentacoli di polpo fritto in salsa agrodolce. Il primo piatto, un risotto alle ostriche con caviale al limone, offrirà un’esperienza di freschezza e raffinatezza, mentre una mousse al limone fatta in casa chiuderà la cena con una nota dolce e rinfrescante.

Ad arricchire l’atmosfera, le melodie del gruppo Loungedelica, che si esibirà nella corte, creando un ambiente rilassante e festoso.

Il costo della cena è di 65 Euro a persona e include una bottiglia di bollicine della cantina ogni due ospiti.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni, è possibile contattare il numero 070 646 4154 o inviare una mail a [email protected].