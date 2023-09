Esposto di Adiconsum Sardegna contro Enel: “Modiche unilaterali e tariffe aumentate del 300%”

Adiconsum Sardegna e Consumerismo No Profit hanno presentato un esposto congiunto all’Antitrust contro Enel Energia Spa, chiedendo di aprire una formale istruttoria per la possibile fattispecie di pratica commerciale scorretta.

Nelle ultime settimane stanno giungendo innumerevoli segnalazioni da parte di consumatori del mercato libero dell’energia che lamentano di aver subito modifiche dei contratti in essere con Enel Energia, comprese le condizioni economiche, in maniera unilaterale e senza preavviso, con relativi consistenti aumenti tariffari che raggiungono in alcuni casi il +300% – scrivono nell’esposto Adiconsum Sardegna e Consumerismo – Come noto l’art. 3 del Decreto-legge 9 agosto 2022 n. 115 sospendeva l’efficacia di ogni clausola contrattuale che consentiva all’impresa fornitrice di energia elettrica di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo. Termine prorogato al 30 giugno 2023 con il cosiddetto Decreto Milleproroghe. Dal 1° luglio 2023, cessata la validità del citato disposto normativo, numerosi utenti di Enel Energia si sarebbero trovati, a loro insaputa, costretti a subire nuove e più gravose condizioni contrattuali ed economiche immediatamente applicate in fattura senza alcuna preventiva comunicazione. In particolare, le segnalazioni a tutt’oggi ricevute, riguardano Modifiche per rinnovo del profilo tariffario effettuate senza che il consumatore abbia ricevuto il preavviso; Modifiche effettuate con offerte in scadenza nel 2024, senza ricevere avviso; Informazioni fuorvianti riportate in fattura: nella prima pagina delle fatture emesse antecedentemente alle modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali, veniva espressamente indicata la voce: “SCADENZA CONDIZIONI ECONOMICHE: CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO”.

La regolamentazione ARERA prevede che, in caso di modifiche o rinnovo del contratto, il consumatore deve ricevere esplicita comunicazione almeno tre mesi prima dell’effettiva decorrenza della variazione. Inoltre l’inserimento di una informativa non corretta, quale appunto la voce “contratto a tempo indeterminato”, è in grado di falsare in modo rilevante il comportamento degli utenti e indurli in errore

Considerata la gravità della pratica commerciale realizzata dal professionista Enel Energia Spa e i conseguenti danni economici subiti dagli utenti, tenuto conto del delicato ambito in cui viene realizzata, Adiconsum Sardegna e Consumerismo No Profit hanno chiesto all’Antitrust di verificare se la pratica commerciale realizzata dalla società possa ritenersi scorretta e, nel caso, di emanare un provvedimento cautelare d’urgenza con il quale far cessare con immediatezza le pratiche scorrette a danno degli utenti.

Adiconsum Sardegna e Consumerismo No Profit invitano tutti i consumatori interessati a rivolgersi ai loro sportelli per avere le necessarie informazioni e la consulenza utile a far valere i propri diritti.