Esplosione cascina nell’Alessandrino: provocata dal proprietario per truffare l’assicurazione

Ha provocato l’esplosione per ottenere il premio assicurativo, Giovanni Vincenti, proprietario della cascina nell’Alessandrino divorata dalle fiamme lunedì notte insieme ai tre vigili del fuoco che erano giunti sul posto. L’azione “era volta a conseguire il premio dell’ assicurazione stipulata lo scorso agosto anche per fatto doloso”, ha detto il procuratore Capo di Alessandria Enrico Cieri durante la conferenza stampa che si è tenuta sabato mattina. ” La confessione è ampiamente esaustiva – ha aggiunto Cieri – Vincenti ha ribadito di avere agito per danneggiare le cose ma ha escluso la volontà omicida”. CONTINUA A LEGGERE SU AGI.IT