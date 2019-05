Esplode un ordigno in una casa in costruzione: paura a Budoni

Budoni. Ieri sera una bomba, probabilmente un ordigno rudimentale a basso potenziale, è stata fatta esplodere all’interno di una casa in costruzione in via la Marmora. La deflagrazione ha fortunatamente provocato esclusivamente dei danni ai muri interni della struttura. Sul posto sono intervenuti i militari della Compagnia di Siniscola, che indagano insieme alla Stazione di Budoni.