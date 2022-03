Esplode la rabbia dei pastori sardi contro il caro prezzi: tir e trattori incolonnati a S’Acqua Cotta

Tir e trattori incolonnati per dire no al rincaro dei prezzi di energia elettrica, mangimi, gasolio e concimi: grande manifestazione in corso al bivio di S’Acqua Cotta di agricoltori, pastori, commercianti, artigiani e semplici cittadini. Indetta dal Movimento Pastori Sardi, sono partiti questa mattina da Villacidro per riunirsi al bivio che congiunge il Medio Campidano con il Sulcis Iglesiente.

Una lunga fila di mezzi ha bloccato la carreggiata, una protesta che ha richiamato centinaia di persone. Lo avevano annunciato ieri con un comunicato stampa, una protesta “contro una politica regionale, nazionale ed europea completamente assente”. L’intento è quello di “richiamare l’attenzione della politica affinché si metta in moto nella giusta direzione, per fare politiche energetiche giuste ed eque che restino sul territorio”. Si lotta “contro la burocrazia dell’apparato regionale, i continui ritardi nei pagamenti psr, per avere i giusti ristori sulla blue tongue, per avere interventi certi ed immediati a calmierare prezzi di gasolio, concimi, mangimi”.