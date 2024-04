Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Esperienza VIP a Palazzo Doglio con il Concerto di Renato Zero!

Soggiorna a Palazzo Doglio, vivi il Concerto di Renato Zero da Star

In occasione delle due straordinarie date del concerto di Renato Zero alla Forte Arena, in programma il 19 e 20 luglio 2024, Palazzo Doglio apre le sue porte per offrire un’esperienza unica agli appassionati della musica con un pacchetto che unisce lusso e intrattenimento.

Il pacchetto VIP Renato Zero non solo garantisce un soggiorno di lusso a Palazzo Doglio, ma offre anche l’opportunità di assistere al concerto di Renato Zero dalle prime file della suggestiva Forte Arena, con accesso esclusivo alla VIP LOUNGE, immerso nell’atmosfera magica della musica, garantendosi un’esperienza unica e irripetibile.

Questa offerta esclusiva è limitata e offre un’esperienza irripetibile.

Per prenotare il proprio pacchetto VIP e regalarsi un soggiorno indimenticabile con il concerto di Renato Zero, contattare 07064640 oppure per mail [email protected]