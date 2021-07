Escursionista in difficoltà a Buggerru, soccorso dai vigili del fuoco

La sala operativa dei vigili del fuoco di Cagliari ha ricevuto una richiesta di soccorso per una persona in difficoltà a San Nicolò Buggerru. Sul posto sono state inviate la squadra di pronto intervento di Iglesias e la squadra SAF dalla centrale di viale Marconi e il “Drago 61” Elicottero VVF Sardegna. E’ partita subito la chiamata al servizio sanitario regionale che ha inviato un’ ambulanza in zona.

La chiamata al 115 è stata fatta dal compagno di corda.

Gli specialisti SAF a bordo del drago sono stati calati sul posto e con le tecniche di derivazione speleo hanno recuperato la persona in difficoltà. L’elicottero l’ha poi trasportata fino alle squadre VVF di terra. L’uomo è in buono stato di salute ed è stato consegnato al personale paramedico per gli accertamenti del caso.