Esce e scompare nel nulla a Cagliari, allarme per un 37enne: “Non può stare senza medicine”

Angoscia a Cagliari per la sorte di un 37enne, residente nel rione del Cep, del quale non si hanno più notizie da quasi un giorno. È uscito dalla sua abitazione di via Avogadro. Non ha il cellulare e, ogni tot di ore, deve verificare il suo stato di salute. I parenti spiegano di avere già sporto denuncia ai carabinieri. “Non si era mai allontanato, siamo preoccupati. Era vestito con un pantalone di tuta, scarpe da tennis blu, capelli e barba lunga”. Il timore è che possa essergli qualcosa di brutto o che ci sia chi lo sta ospitando.

“È un ragazzo tranquillo ma ha bisogno urgentemente di prendere la cura perché è senza medicine, chi ha notizie è pregato di chiamare subito,