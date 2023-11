Esce di strada e l’auto si ribalta, grave una donna a Calasetta.

E’ accaduto ieri intorno alle 13 a Calasetta. I carabinieri della Stazione locale, coadiuvati da quelli di Sant’Antioco, sono intervenuti sulla strada statale 126, in direzione località Ducato di Sisineddu, a seguito di un sinistro stradale autonomo che ha coinvolto una Nissan Juke, condotta da una 46enne di Sant’Antioco. La donna, per causa in corso di accertamento, ha perso il controllo del veicolo che è uscito dalla sede stradale, ribaltandosi più volte. La conducente è stata estratta dall’abitacolo dai vigili del fuoco del distaccamento di Carbonia e trasportata con ambulanza del 118, in codice rosso, presso l’ospedale Sirai di Carbonia. Non è in pericolo di vita. La viabilità è stata interrotta per circa 30 minuti ed è stata gestita dai carabinieri. I documenti di guida e di circolazione della donna e del veicolo sono risultati essere in ordine.