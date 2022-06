Esce di strada a Pabillonis, 34enne denunciato per guida senza patente

Ieri a Pabillonis, sulla Strada Provinciale 64 al km 2 + 200, per cause in corso di accertamento, una Fiat Punto condotta da un 34enne di Terralba, attualmente sottoposto al provvedimento di affidamento in prova ai servizi sociali, è uscita dalla carreggiata. A seguito dell’evento l’uomo è stato trasportato da personale del 118 e ricoverato presso l’ospedale Nostra Signora di Bonaria di San Gavino Monreale, con una prognosi di 90 giorni, non in pericolo di vita. A seguito degli accertamenti svolti, l’uomo è stato sanzionato per guida senza patente. Sul posto è intervenuto personale del Radiomobile della Compagnia di Villacidro.