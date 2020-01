Esce di casa con l’abito da nozze e scompare, 15 anni dopo ecco la svolta: “Paolo è stato ucciso”. La sposa e i familiari lo avevano pianto per anni, nel mistero dei misteri ad Altamura, in Puglia. Ora sta emergendo invece un’amara verità sulla vicenda di Paolo Loiudice. Come racconta Fanpage.it, “Paolo, piccolo imprenditore locale, sarebbe stato l’ennesima vittima della criminalità che nel piccolo paese del Barese strozza commercianti e titolari di un’attività. Paolo, secondo i più macabri sospetti, sarebbe stato vittima di un episodio di lupara bianca”.