Esce dal coma al Brotzu e torna a casa dopo 70 giorni, Sadali in festa per Tranquillo Piroddi

È uscito dal coma al Brotzu e dopo 70 giorni durissimi è finalmente tornato a casa: Sadali è in festa per Tranquillo Piroddi, l’allevatore 41enne rimasto vittima lo scorso 4 dicembre di un grave incidente stradale. L’uomo era stato trasportato a sirene spiegate nel più grande ospedale della Sardegna e tutti i suoi concittadini hanno iniziato, da quel giorno, a pregare per lui. I medici del Brotzu sono riusciti a salvarlo: dopo poco più di un mese i suoi occhi si sono riaperti e, dopo una lunga riabilitazione, oggi ha potuto riabbracciare papà Damiano e la sorella Rosanna. Ad attenderlo, decine di striscioni e di cuori di cartapesta rossi: “Bentornato, Tranquillo”. Ad attenderlo, con tanto di fascia tricolore, anche la sindaca, Barbara Laconi.

“Ha detto di essere felice e di non vedere l’ora di tornare al lavoro, nelle campagne del paese, insieme ai suoi animali. Dovrà fare ancora un periodo di riabilitazione. Abbiamo sperato tanto che si salvasse e ogni giorno abbiamo pregato per lui”, dice la sindaca. “Tranquillo ha ringraziato i medici del Brotzu e tutti quelli che l’hanno aiutato in questi mesi molto difficili. Siamo felici di riaverlo tra noi”.